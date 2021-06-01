Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! , , ve Sörloth...

Son dakika Galatasaray haberleri... 'de sezonu 2. tamamlayarak 'ne ön eleme turundan katılacak ve toplamda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da, yönetim ve teknik heyetin geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak mevcut yönetim hali hazırda var olan transfer listesi üzerinden adımlarını atıyor. ve ile anlaşan Aslan, yıldız isimlerle de temas halinde. Galatasaray'da, Stanciu, Makouta, Despodov ve Sörloth gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 10:34
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

AYTAÇ KARA

Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, formasıyla iyi bir performans sergileyen ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

YİĞİTHAN KIR

Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamayan Galatasaray, Balıkesirspor forması giyen Yiğithan Kır ile ilgileniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre oyuncuyla görüşen sarı kırmızılı ekip Balıkesirspor ile henüz temasa geçmedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray, 'tan kiraladığı 'nun bonservisini almak için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak ezeli rakipleri ve , genç futbolcu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

ANDREAS SAMARIS

Galatasaray, daha önce de Türk kulüpleriyle anılan 'e teklifini iletti. A Bola'da yer alan habere göre, yıllık 1.2 milyon euro kazanan oyuncu takımında kalmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

KAAN AYHAN

Galatasaray, Sassuolo forması giyen ile anlaşmaya vardı. Antalya kampında bulunan milli yıldız, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

GAIUS MAKOUTA

Etebo ve Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Galatasaray, Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüken, bir taraftan da Braga'nın futbolcusu olan 23 yaşındaki Gaius Makouta için nabız yokluyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

NICOLAE STANCIU

Galatasaray'da listede yer alan 10 numaralardan birisi de Nicolae Stancu. Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kurmayların Stanciu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer hamleleri ortaya çıktı! Kaan Ayhan, Nicolae Stanciu, Samaris ve Sörloth... | GS haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Trabzonspor forması ile gol kralı olan ve yüksek bonservis bedeli ile RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, beklenen performansın gerisinde kaldı. Süper Lig devleri Norveçli yıldız için nabız yokluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarı kırmızılılar, Sörloth için bütçeyi sarsmayacak bir kiralama bedeli de ödeyebilir.

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