GAIUS MAKOUTA Etebo ve Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Galatasaray, Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüken, bir taraftan da Braga'nın futbolcusu olan 23 yaşındaki Gaius Makouta için nabız yokluyor.

NICOLAE STANCIU Galatasaray'da listede yer alan 10 numaralardan birisi de Nicolae Stancu. Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kurmayların Stanciu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag ile temasa geçti.