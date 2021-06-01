Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
AYTAÇ KARA
Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla iyi bir performans sergileyen Aytaç Kara ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.
YİĞİTHAN KIR
Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamayan Galatasaray, Balıkesirspor forması giyen Yiğithan Kır ile ilgileniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre oyuncuyla görüşen sarı kırmızılı ekip Balıkesirspor ile henüz temasa geçmedi.