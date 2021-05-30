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Son dakika spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Transfer operasyonunu sürdüren 'dan flaş bir hamle geldi. Yeni sezon öncesi kadroda birçok değişiklik yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor. Gelecek vaat eden potansiyeli yüksek isimlerin peşine düşen , scout ekibinin bir süredir takip ettiği ve transferine onay verdiği 18 yaşındaki stoperi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Cimbom, 18 yaşında tarihine geçen isme imza attırıp geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:23
Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Transferde genç isimlere büyük önem veren , 18'lik yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Scout ekibinin raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, Marcao'dan sonra yeni bir yatırım yapmak için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

'a Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'ten transfer olan Brezilyalı stoper, gösterdiği performansla değerini katladı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Mali anlamda parlak günler geçirmeyen sarı-kırmızılılar, ilerde bonservis kazanabilecek isimlere yönelme kararı aldı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Bu hedef doğrultusunda bir süredir operasyona devam eden Cimbom, 18 yaşındaki stoper için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

TARIK MUHAMEROVIC ASLAN OLUYOR!
'ın, Wolfsberger 2 takımında oynayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Tarik Muhamerovic'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Boşnak futbolcuyla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi. 1 Temmuz 2020'de sözleşmesi bitecek genç stopere bonservis bedeli ödenmeyecek.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Muhamerovic'in ünlü Alman futbol sitesi Transfermarkt'ta 'a transferine yüzde 75-85 arası oran verildi.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

AVUSTURYA BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ!
Sportreport'un derlediği habere göre, Konferans Ligi play-off final ilk maçında Avusturya Wien sahasında Wolfsberger ile karşılaştı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

Tarik Muhamerovic, performansıyla maça damga vurdu. Genç savunmacı 105 kez topla aksiyon içine girdi ve 'daki en yüksek değere ulaştı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Transfer bombası! 18'lik yıldız imzayı atıyor!

TARIK MUHAMEROVIC KİMDİR?
28 Şub 2003 doğumlu olan Tarik Muhamerovic, stoper mevkisinde forma giyiyor. 1.87 boyunda ve sol ayağını etkili kullanan 18 yaşındaki savunma oyuncusu, Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor.

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