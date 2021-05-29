Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hoca konusunda B planı belli oldu! Fatih Terim'in yerine...

Son dakika spor haberi: 'da hoca konusunda B planı belli oldu! 'in yerine...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken, teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Mevcut başkan 'in yola devam etmeyeceğini açıkladığı Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Sarı-kırmızılılardaki seçim tarihi ise 19 Haziran... Bu süre zarfında takımın hocasız kalmaması için yönetim harekete geçti. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:04
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hoca konusunda B planı belli oldu! Fatih Terim'in yerine...

31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.

Öte yandan 'ın haberine göre 19 Haziran öncesi 'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü 'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.

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