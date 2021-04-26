Son dakika spor haberi: Fatih Terim hedefi gösterdi! “Finallerin takımıyız”

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala yarış her hafta biraz daha kızışıyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alsa da Galatasaray'ın mücadeleyi bırakmaya niyeti yok. Trabzonspor karşısında son anda alınan 1 puan hayal kırıklığı yaratsa da Antalyaspor galibiyetiyle ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Mohamed'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip böylece hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi umutlarını tazeledi.

MAYISLARIN TAKIMI

Fatıh Terim de Antalya maçı sonrası iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Galatasaray finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah bu şekilde sezon sonuna gireceğiz" diyerek mayısların takımı olduklarının vurgusunu yaptı. Galatasaray'ın en büyük güvencesi ise iki hafta sonra Beşiktaş'la oynayacağı derbi... Sarı- kırmızılılar, Konya ve Gençlerbirliği (D) maçlarını kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Türk Telekom'daki derbiyle de zirveyi zorlayacak.