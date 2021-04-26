Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim hedefi gösterdi! “Finallerin takımıyız”

Son dakika spor haberi: hedefi gösterdi! “Finallerin takımıyız”

Son dakika spor haberi... , “Finallerin takımıyız” diyerek şampiyonluğu hedef gösterdi. Sarı-kırmızılılar şimdi ve maçlarını kazanarak karşısına iddialı şekilde çıkmayı planlıyor. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim hedefi gösterdi! “Finallerin takımıyız”

'de bitime 5 hafta kala yarış her hafta biraz daha kızışıyor. Lider 'ın 6 puan gerisinde yer alsa da Galatasaray'ın mücadeleyi bırakmaya niyeti yok. karşısında son anda alınan 1 puan hayal kırıklığı yaratsa da galibiyetiyle ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Mohamed'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip böylece hem şampiyonluk hem de umutlarını tazeledi.

MAYISLARIN TAKIMI
Fatıh Terim de Antalya maçı sonrası iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Galatasaray finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah bu şekilde sezon sonuna gireceğiz" diyerek mayısların takımı olduklarının vurgusunu yaptı. Galatasaray'ın en büyük güvencesi ise iki hafta sonra Beşiktaş'la oynayacağı derbi... Sarı- kırmızılılar, ve (D) maçlarını kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. 'daki derbiyle de zirveyi zorlayacak.

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