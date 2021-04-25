Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom, sözleşmesi biten bir diğer sol beki Emre Taşdemir'e de yeni kontrat önermeyecek.