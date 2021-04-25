Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

Son dakika GS haberleri | 'a transfer müjdesi! 'in gözdesi ayrılıyor

Spor Toto 'de deplasmanından 3 puanla dönen 'da, gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , takımda büyük bir değişime gitmeye hazırlanırken olmazsa olmaz olarak gördüğü bir isimden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 16:51
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

'in 37. haftasında oynadığı kritik maçından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren 'da transfer çalışmaları başladı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de transferi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek ile yollarını ayıracak olan , sözleşmesi biten bir diğer sol beki 'e de yeni kontrat önermeyecek.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

Bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarını sürdüren 'ın forması giyen 'yi gündemine aldığı ve sarı-kırmızılıların Makedon futbolcuyla geçtiğimiz mart ayında ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

Alioski'nin 'a transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, basınından sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ

'da yer alan habere göre; ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eren 29 yaşındaki , kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

GALATASARAY'A TRANSFER OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Haberde ayrıca Alioski'nin 'a transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNDE

Transferin gözde isimlerinden olan ile 'ın yanı sıra da ilgileniyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde 'nın Prilep kentinde dünyaya gelen , futbola altyapısında başladı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

İsviçre vatandaşlığı da bulunan tecrübeli , ve formalarını terletmesinin ardından 2017 yılında 'a transfer oldu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

Bu sezon takımıyla 32 maçta görev alan Alioski, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi ayrılıyor

ile de 41 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun milli formayla 7 golü bulunuyor. 'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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