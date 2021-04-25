Haberler Galatasaray Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

'a yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürürken, bir yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor. Peru basınında yer alan habere göre Cimbom, o yıldız için 3. kez teklifini sundu ve transfer olumlu yönde ilerliyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 12:19
Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

son olarak Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe ile beraber zirve takibini sürdürmüştü.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

Bir yandan sezon sonuna kadar bu yarışın içinde kalmak için var gücüyle çalışan Cimbom, bir yandan da lig bitiminde yapılacak transferler için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

LUYINDAMA YOLCU
Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Antalyaspor maçında görev vermediği 'yı artık gözden çıkardığı ifade edilirken, yerine gelecek ismin bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

Sarı kırmzılılar, 'ya gelecek teklifleri değerlendirecek ve buradan yaratılacak fonu o isim için kullanacak.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

3. ABRAM SEFERİ BAŞLADI!
Şu anda Arjantin Ligi ekiplerinden Vélez Sarsfield'da forma giyen 1.82 boyundaki savunmacı ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığı kaydedildi.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

Peru.as'ta yer alan habere göre , Abram transferi için kapıyı 3. kez çaldı. Daha önce Cimbom, geçtiğimiz Temmuz ve Ocak aylarında da oyuncuyu istemişti.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

'ın daha önce yaptığı teklifleri yetersiz bulan oyuncu ile Mart ayında 3. kez görüşmelere başlandığı ve bu kez işlerin yolunda gittiği öğrenildi.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

Bununla beraber futbolcunun, 'dan gelen teklife sıcak baktığı ve önünde 2 tercihin olduğu, kısa süre içerisinde birini seçeceği ifade edildi.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

YA CELTA YA CİMBOM
Perulu futbolcunun, Velez'den kesinlikle ayrılmak istediği dile getirilirken, Celta Vigo'nun da kendisine teklifinde bulunduğu ve değerlendirme sürecine geçtiği aktarıldı.

Galatasaray'a Luyindama yerine Fatih Terim'in gözdesi geliyor! Savunmaya 'duvar' örecek

, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 gol üretmiş ve 898 dakika sahada kalmıştı.

SON DAKİKA