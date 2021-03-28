Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

Linnes'in bu açıklamalarına cevap olarak Burak Yılmaz, ''Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Rakibimiz önemli oyunculara sahip, saygımız sonsuz ama biz hiç kimseden bugüne kadar korkmadık.'' sözlerini kullanmıştı.