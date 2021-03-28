Haberler Galatasaray Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

Son dakika haberleri | ve sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

ekiplerinden forması giyen , - maçı öncesindeki açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti. 'Türklerin 'dan korktuğunu' söyleyen Linnes'in, bu sözlerinin çarpıtıldığı iddia edildi. İşte eşinin o açıklamaları... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 11:30
Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

A Milli Futbol Takımı, müthiş bir oyunla 'i 3-0 mağlup ederken Dünya Kupası eleme grubuna 2'de 2 ile başladı. Maç öncesi forması giyen Norveçli sağ bek 'in "Türkiye'de soyunma odasında hep konuşuluyor. Bence Türkler ondan korkuyor" açıklamaları dikkat çekmişti.

Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

Linnes'in bu açıklamalarına cevap olarak , ''Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Rakibimiz önemli oyunculara sahip, saygımız sonsuz ama biz hiç kimseden bugüne kadar korkmadık.'' sözlerini kullanmıştı.

Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

MARTIN LINNES'İN EŞİNDEN İTİRAF
'nin 'i 3-0 yendiği maçın ardından ise 'in eşi , Twitter hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

Haugen, hem eşi Linnes'in olay yaratan sözlerine açıklık getirdi hem de hakkında itiraflarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre 'in Twitter'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlar şu şekilde;

Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

'SÖZLERİ ÇARPITILDI, SÖYLEMEK İSTEDİĞİ ŞEY...'
Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: , bugünlerde 'in en iyi futbolcusu ('da herkes onu konuşuyor) ve bu futbolcuya karşı savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum.

Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

'BUGÜN ÖĞRENDİĞİMİZ ŞEY...'
Bugün 'te öğrendiğimiz tek şey: Ligi, Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda.

Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

'de maça başlayan hemen hemen herkesin 'den çıktığını unutmamalıyız. Aslında ve hariç tüm futbolcular Türkiye'den çıktı. Bu da ligin seviyesi hakkında bir şeyler anlatıyor.

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