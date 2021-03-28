Son dakika haberleri | Haaland ve Türkiye sözleri tepki çeken Linnes'in eşinden itiraf!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, müthiş bir oyunla Norveç'i 3-0 mağlup ederken gruba Dünya Kupası eleme grubuna 2'de 2 ile başladı. Maç öncesi Galatasaray forması giyen Norveçli sağ bek Martin Linnes'in "Türkiye'de soyunma odasında hep Haaland konuşuluyor. Bence Türkler ondan korkuyor" açıklamaları dikkat çekmişti.
Linnes'in bu açıklamalarına cevap olarak Burak Yılmaz, ''Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Rakibimiz önemli oyunculara sahip, saygımız sonsuz ama biz hiç kimseden bugüne kadar korkmadık.'' sözlerini kullanmıştı.
MARTIN LINNES'İN EŞİNDEN İTİRAF
Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçın ardından ise Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Twitter hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.