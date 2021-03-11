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Son dakika spor haberleri: Transferi olay olmuştu... 'dan açıklaması!

Başkanı Murat Özkaya, 'dan 4.2 milyon liraya kadrolarına kattıkları transferi hakkında konuştu. Kendilerine çirkin ithamlarda bulunulduğunu belirten Özkaya, "Eleştiriler bizden ziyade futbolcumuzu olumsuz etkiledi. Uzun zamandır forma giyemeyen bir alt yaş grubu milli oyuncumuza düzenli oynama imkanı vermiş olduk." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 16:01 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 16:11
Son dakika spor haberleri: Transferi olay olmuştu... Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı açıklaması!

altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayların biri olarak gösterilen 'nın ocak ayında 4.2 milyon liraya 2. Lig ekibi 'a transfer olması spor kamuyounda gündem yaratmıştı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Erencan transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, kendilerini eleştirenlere de cevap verdi.

Galatasaray'dan 4.2 milyon liraya Eyüpspor kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki Erencan Yardımcı ile ilgili tartışmalara değinen Özkaya, kendisinin kongre üyesi olması nedeniyle yapılan eleştirilere çok üzüldüğünü vurguladı.

"ELEŞTİRİLER ERENCAN'I ETKİLEDİ"
Özkaya, Erencan'ın gelecek vadeden, alt yaş gruplarında milli takım forması giyen ve birçok kulübün takibindeki bir oyuncu olduğu aktararak, "Eleştiriler bizden ziyade futbolcumuzu olumsuz etkiledi. Halbuki biz, pandemi nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen bir alt yaş grubu milli oyuncumuza düzenli oynama imkanı vermiş olduk." dedi.

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