Son dakika spor haberleri: Transferi olay olmuştu... Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı açıklaması!

Galatasaray altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayların biri olarak gösterilen Erencan Yardımcı'nın ocak ayında 4.2 milyon liraya 2. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olması spor kamuyounda gündem yaratmıştı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Erencan transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, kendilerini eleştirenlere de cevap verdi.

Galatasaray'dan 4.2 milyon liraya Eyüpspor kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki Erencan Yardımcı ile ilgili tartışmalara değinen Özkaya, kendisinin Galatasaray Kulübü kongre üyesi olması nedeniyle yapılan eleştirilere çok üzüldüğünü vurguladı.

"ELEŞTİRİLER ERENCAN'I ETKİLEDİ"

Özkaya, Erencan'ın gelecek vadeden, alt yaş gruplarında milli takım forması giyen ve birçok kulübün takibindeki bir oyuncu olduğu aktararak, "Eleştiriler bizden ziyade futbolcumuzu olumsuz etkiledi. Halbuki biz, pandemi nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen bir alt yaş grubu milli oyuncumuza düzenli oynama imkanı vermiş olduk." dedi.