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Galatasaray'da yol haritası belirlendi! İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri... 14 futbolcunun sözleşmeleri bitecek olması nedeniyle harekete geçen yeni sezon planını yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:21 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da yol haritası belirlendi! İşte detaylar...

Devre arası transfer dönemini başarılı bir şekilde geçiren Galatasaray'ı sezon sonunda sıkıntılı bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılı takımda başta tam 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor ve bu durum teknik direktör 'i harekete geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, performanslarında çok büyük oynama olmazsa bu 14 futbolcuyla ilgili genel anlamda kararını da verdi.

İŞTE TERİM'İN BU OYUNCULARLA İLGİLİ YOL HARİTASI:

* Muslera ile sözleşme yenilenecek.

* 'nın bir yıllık opsiyonu hayata geçirilecek.

* 'nun bonservisi alınacak.

* 'a makul bir teklif yapılacak. Son kez bir yıl daha kadroda tutulacak.

* Düşük bir ihtimal olsa da 'la bir yıl daha kalması için anlaşılmaya çalışılacak.

* Düşük yıllık maaşları olan ile 'den birisine teklif yapılacak. Diğeriyle yollar ayrılacak.

* İndirime gitmesi halinde yeni sözleşme imzalanacak.

* Halil kendi kaderini kendi çizecek.

* Sürekli sakatlanan için 'le pazarlık yapılmayacak.

* Kiralık anlaşması bittiği için Etebo, 'ye dönecek.

* 'ya teklif yapılmayacak.

* ve 'e teşekkür edilecek.

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