Galatasaray'da yol haritası belirlendi! İşte detaylar...

Devre arası transfer dönemini başarılı bir şekilde geçiren Galatasaray'ı sezon sonunda sıkıntılı bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılı takımda Muslera başta tam 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor ve bu durum teknik direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, performanslarında çok büyük oynama olmazsa bu 14 futbolcuyla ilgili genel anlamda kararını da verdi.

İŞTE TERİM'İN BU OYUNCULARLA İLGİLİ YOL HARİTASI:

* Muslera ile sözleşme yenilenecek.

* Arda'nın bir yıllık opsiyonu hayata geçirilecek.

* Onyekuru'nun bonservisi alınacak.

* Donk'a makul bir teklif yapılacak. Son kez bir yıl daha kadroda tutulacak.

* Düşük bir ihtimal olsa da Gedson'la bir yıl daha kalması için anlaşılmaya çalışılacak.

* Düşük yıllık maaşları olan Ömer Bayram ile Emre Taşdemir'den birisine teklif yapılacak. Diğeriyle yollar ayrılacak.

* İndirime gitmesi halinde Emre Akbaba yeni sözleşme imzalanacak.

* Halil kendi kaderini kendi çizecek.

* Sürekli sakatlanan Saracchi için Leipzig'le pazarlık yapılmayacak.

* Kiralık anlaşması bittiği için Etebo, Stoke City'ye dönecek.

* Belhanda'ya teklif yapılmayacak.

* Linnes ve Şener'e teşekkür edilecek.