Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Fernando Muslera'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: 'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi (GS spor haberi)

'da en önemli gündem konularından bir tanesi de 'nın sözleşmesi... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ’dan kötü haber geldi. İşte detaylar.. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor habei)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:36 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Fernando Muslera'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi (GS spor haberi)

'da en önemli gündem konularından bir tanesi de 'nın sözleşmesi... Döndüğünden beri çıktığı 7 maçın da kazanılması sonrasında vazgeçilmezliği bir kez daha ortaya çıkan kaleciye sakat olduğu dönemde yeni sözleşme önerildiği ancak menajerinin kabul etmediği ortaya çıktı. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında menajeri ile iki kez görüşme yapıldığı, 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık teklif sunulduğu ve sözleşmesinde yer alan 5 bin euro'luk puan priminin de devam etmesi önerildiği öğrenildi.

2.8 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA OLMAZ!
Menajer Fonseca, yönetim ile yaptığı görüşmede 'nın pandemi döneminde 575 bin euro'luk (maaşının yaklaşık yüzde 16'sı) bir indirim yaptığını söyledi. Yeni sözleşmede yüzde 20'ye kadar indirim yapabileceğini ancak 2 milyon 865 bin euro'dan daha fazlasını kabul edemeyeceği cevabını verdi. Yönetim, menajer Fonseca'ya bir kez daha çağrı yaptı ve görüşmek istediklerini iletti. Ünlü menajer ise son sözünü söylediğini, altında bir rakama görüşme yapmak istemediği iletti.

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