Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan dorukta. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray - Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.
5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor.