Haberler Galatasaray Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

Hedef yarı final! - maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? ( izle)

'da 'u konuk edecek. 'nda çeyrek final mücadelesi için nefesler tutuldu. 'de liderliği ele alan Galatasaray, Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak istiyor. Bir süre ligde lider olan Alanyaspor düşüşe geçtikten sonra esas hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı belirledi. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:41 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:17
Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan dorukta. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

- maçı 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

5 MAÇTIR YENİLMİYOR

, 'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Galatasaray'da mücadelesi öncesinde ile 'nin sakatlıkları bulunuyor.

Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

ile arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

kupaya 5. Tur'dan Darıca Gençlerbirliği maçı ile başladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi. ise 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçerek çeyrek finale çıktı.

Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Donk, Emre, Etobo, Fernandes, Belhanda, Oğulcan, Babel, Mostafa

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Babacar

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