Hedef yarı final! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan dorukta. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?