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Son dakika transfer haberi: ailesini 'a bıraktı

Son dakika transfer haberi... 'de ara transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran 'da listenin başındaki isimlerden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu ailesini 'a bıraktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:21
Son dakika transfer haberi: Onyekuru ailesini İstanbul'a bıraktı

'a transferi gündemde olan Nijeryalı futbolcu , bu sabah üzerinden aktarmalı olarak 'nın kentine gitti. Teknik Direktörü 'ın adı transferde Galatasaray ile anılan ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü 'in de 'Takımda görmek isterim' açıklaması ve yönetime rapor vermesi ile yönetimde harekete geçirmişti.

'nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde 'nın başkenti 'tan İstanbul'a gelen Henry Onyekuru, daha sonra aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. Ailesini ise İstanbul'da bırakan yıldız futbolcun ailesinin beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun ailesini İstanbul'da bırakması, transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.

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