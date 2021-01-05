Diagne penaltılarla tarihe geçti!

Galatasaray, Temmuz 2020'deki Alanyaspor maçından (1-4) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında dört gol yedi.

Konyaspor'un Galatasaray kalesine çektiği dört isabetli şut da gol oldu.



Konyaspor, Galatasaray'ı Eylül 2003'ten bu yana Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (27 maç).

Konyaspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (7).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında atılan en erken iki golü de Galatasaray yedi:



45:15 | Ndao (Fatih Karagümrük)

45:45 | Daci (Konyaspor)