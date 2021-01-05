Haberler Galatasaray Diagne penaltılarla tarihe geçti!

penaltılarla tarihe geçti!

Son dakika haberleri | 'in 17. haftasında deplasmanda 'un rakibi oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Attığı gollerle Galatasaray'ın iki kez beraberliği yakalamasını sağlayan , oldukça konuşulacak bir istatistiğe imza attı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçının öne çıkan rakamları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 22:51
Diagne penaltılarla tarihe geçti!

maçından (-Guilherme) önce formasıyla aynı karşılaşmasında asist yapan iki bek Nejc Skubic- ikilisiydi (16 Ocak 2016 vs ).

Diagne penaltılarla tarihe geçti!

bu sezon 'de attığı gollerin %57'sini takımlarının filelerine gönderdi (13/23).

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Diagne penaltılarla tarihe geçti!

, Temmuz 2020'deki maçından (1-4) bu yana ilk kez bir karşılaşmasında dört gol yedi.

Diagne penaltılarla tarihe geçti!

'un kalesine çektiği dört isabetli şut da gol oldu.

Diagne penaltılarla tarihe geçti!

, 'ı Eylül 2003'ten bu yana 'de ilk kez mağlup etti (27 maç).

Diagne penaltılarla tarihe geçti!

, tarihinde 'a ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Diagne penaltılarla tarihe geçti!

Bu sezon 'de en fazla penaltı golü atan takım (7).

Diagne penaltılarla tarihe geçti!

Bu sezon maçlarının ikinci yarılarında atılan en erken iki golü de yedi:

45:15 | Ndao ()
45:45 | Daci ()

Diagne penaltılarla tarihe geçti!

Mbaye , kariyerinde formasıyla ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol attı. Diagne bu üç maçta da penaltıdan gol kaydetti.

(İstatistikler OPTA'dan alınmıştır)

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