Diagne penaltılarla tarihe geçti!

Galatasaray maçından (Nejc Skubic-Guilherme) önce Konyaspor formasıyla aynı Süper Lig karşılaşmasında asist yapan iki bek Nejc Skubic-Mehmet Uslu ikilisiydi (16 Ocak 2016 vs Akhisarspor).
Konyaspor bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %57'sini İstanbul takımlarının filelerine gönderdi (13/23).
Galatasaray (4)
Kasımpaşa (2)
Fenerbahçe (2)
Başakşehir (1)
Beşiktaş (4)
Galatasaray, Temmuz 2020'deki Alanyaspor maçından (1-4) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında dört gol yedi.
Konyaspor'un Galatasaray kalesine çektiği dört isabetli şut da gol oldu.
Konyaspor, Galatasaray'ı Eylül 2003'ten bu yana Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (27 maç).
Konyaspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a ilk kez bir maçta 4 gol attı.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (7).
Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında atılan en erken iki golü de Galatasaray yedi:
45:15 | Ndao (Fatih Karagümrük)
45:45 | Daci (Konyaspor)
Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde Galatasaray formasıyla ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol attı. Diagne bu üç maçta da penaltıdan gol kaydetti.
(İstatistikler OPTA'dan alınmıştır)