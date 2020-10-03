Idrissa Doumbia'nın aklı hala Galatasaray'da!

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha arayışı içerisinde olan sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihinin Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri olsa da alternatifler de göz ardı edilmiyor.

Bu bağlamda zaman zaman Galatasaray'ın gündemine gelen bir isim olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Idrissa Doumbia'nın sarı-kırmızılı takımda oynamak istediği belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre 6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı dışında bu bölgede oyuncusu bulunmayan Galatasaray'ın listesinde Seri dışında Idrissa Doumbia bulunuyor.

Sporting'in 22 yaşındaki Fildişili orta sahasına, Fransa'dan Bordeaux ve Angers kulüpleri teklif yaptı. Ancak Doumbia'nın Galatasaray'da oynamayı istediği için beklediği ve Angers ile Bordeaux'ya henüz cevap vermediği öğrenildi. 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.

DOUMBIA KIMDIR?

Doğum Tarihi: 14 Nisan 1998

Doğum Yeri: Yamoussoukro/Fildişi

Boy: 1.87

Mevki: Orta saha

Kulüp: Sporting/Portekiz

Piyasa Değeri: 4 milyon Euro



