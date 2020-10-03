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Idrissa Doumbia'nın aklı hala 'da!

Transferde orta saha arayışı içerisinde olan 'ın bir numaralı gündemi olsa da Sporting forması giyen Doumbia'nın aklının sarı-kırmızılı takımda olduğu ifade edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:47
Idrissa Doumbia'nın aklı hala Galatasaray'da!

Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaratan 'da çalışmaları sürüyor. Orta saha arayışı içerisinde olan sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör 'in ilk tercihinin Fildişi Sahilli futbolcu olsa da alternatifler de göz ardı edilmiyor.

Bu bağlamda zaman zaman Galatasaray'ın gündemine gelen bir isim olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Idrissa Doumbia'nın sarı-kırmızılı takımda oynamak istediği belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre 6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı dışında bu bölgede oyuncusu bulunmayan Galatasaray'ın listesinde Seri dışında Idrissa Doumbia bulunuyor.

Sporting'in 22 yaşındaki Fildişili orta sahasına, 'dan Bordeaux ve Angers kulüpleri teklif yaptı. Ancak Doumbia'nın Galatasaray'da oynamayı istediği için beklediği ve Angers ile Bordeaux'ya henüz cevap vermediği öğrenildi. 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.

DOUMBIA KIMDIR?

Doğum Tarihi: 14 Nisan 1998
Doğum Yeri: Yamoussoukro/Fildişi
Boy: 1.87
Mevki: Orta saha
Kulüp: Sporting/Portekiz
Piyasa Değeri: 4 milyon Euro


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