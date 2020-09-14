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orta sahasını buldu!

Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan , gündemine 'yı aldı. Lizbon ekibinin %40 indirim istemesiyle 22 yaşındaki oyuncu ayrılık kararı aldı. Çalışma izni nedeniyle ’e gidemeyen Doumbia, artık Galatasaray’a çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:51 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 01:09
Galatasaray orta sahasını buldu!

Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan 'ın gündemine forması giyen girdi. Sabah'ın haberine göre; Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

'dan Mönchengladbach ve , 'dan Anderlecht ve 'den teklifler alan İdrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, 'deki çalışma izni problemi nedeniyle Watford ve Southampton'dan gelen teklifleri değerlendiremedi.



KONTENJAN ŞİMDİLİK DOLU
İdrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu. Babel ve 'yı satmaya çalışan, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor. Etebo'dan çok daha potansiyelli olan 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.

DOUMBIA KIMDIR?
D.Tarihi: 14 Nisan 1998
D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi
Boy: 1.87
Mevki: Orta saha
Kulüp: Sporting/Portekiz
P.Değeri: 4 milyon Euro