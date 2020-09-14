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Wilshere'de geri sayım başladı! Hafta sonu geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
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Wilshere'de geri sayım başladı! Hafta sonu geliyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların anlaştığı Wilshere’ın gelecek hafta istanbul’da olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:05 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Wilshere'de geri sayım başladı! Hafta sonu geliyor

'ın her konuda anlaşma sağladığı 'ın Wes Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 28 yaşındaki ön liberonun, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Geçen sezon sakatlığının ardından fazla şans bulamayan Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor.
Savaş ÇORLU

269
, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 269 maça çıktı, 17 gol atıp, 38 de asist yaptı.

İngiliz futbolcu, 9 Temmuz 2018'de Arsenal'den West Ham'a bedelsiz olmuştu.