Hiçbiri gerçek değil!

Galatasaray, Romalı Javier Pastore'le anılırken oyuncunun menajerinden flaş bir açıklama geldi. Marcelo Simonian, "Kesinlikle böyle bir şey yok. G.Saray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları da gerçek değil" sözlerini kullandı Arjantinli yıldızın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ve kısa süre içerisinde anlaşmanın sağlanacağı iddia edilmişti.