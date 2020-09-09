Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly Sheffield United'da! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly 'da!

Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly Sheffield United'da!

Orta saha arayışlarını sürdüren 'da Ismaila Coulibaly ismi ön plana çıkmıştı. Malili futbolcu, ekiplerinden 'a oldu ve üç yıllığına temsilcisi Beerschot'a kiralandı.

Mario Lemina ve Seri'nin ayrılığının ardından orta saha arayışlarına hız veren ilk olarak Stoke City'den Etobo ile anlaşma sağladı. O bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım Ismaila Coulibaly'i gündemine almıştı ancak 19 yaşındaki genç yıldız adayı 'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly, 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına temsilcisi Beerschot'a kiralandı.

Malili orta saha oyuncusu Ismael Coulibaly'nin 'ye transfer olmak üzereyken rağmen prosedürler gereği gidemediği ve Belçika'ya kiralandığı kaydedildi. ekibi Sheffield United'ın talip olduğu oyuncunun ülkesinin Milli takımında oynamaması sebebiyle çalışma izni almasının mümkün olmadığı belirtildi.

  1. 09.09.2020
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