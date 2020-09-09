Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly Sheffield United'da!
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Ismaila Coulibaly ismi ön plana çıkmıştı. Malili futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.
Mario Lemina ve Seri'nin ayrılığının ardından orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray ilk olarak Stoke City'den Etobo ile anlaşma sağladı. O bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım Ismaila Coulibaly'i gündemine almıştı ancak 19 yaşındaki genç yıldız adayı Sheffield United'ın yolunu tuttu.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly, 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.
Malili orta saha oyuncusu Ismael Coulibaly'nin İngiltere'ye transfer olmak üzereyken rağmen prosedürler gereği gidemediği ve Belçika'ya kiralandığı kaydedildi. Premier Lig ekibi Sheffield United'ın talip olduğu oyuncunun ülkesinin Milli takımında oynamaması sebebiyle çalışma izni almasının mümkün olmadığı belirtildi.
- 09.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly Sheffield United'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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