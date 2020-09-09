Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

1.43 milyon euro'luk harcama kotası nedeniyle transferde sıkıntılı günler geçiren ve istediği orta saha takviyesini hala gerçekleştiremeyen Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon TL'lik rahatlama sonrası istediği orta sahayı da kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

9 Eylül 2020 Çarşamba 10:58
Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

Finansal Fair Play kapsamında 'sattığın kadar al' kuralına tabi olan Galatasaray'ın yalnızca Maicon transferinden elde ettiği 1.43 milyon euro'yu harcama hakkı bulunuyordu.

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Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

Bir yandan gelecek sezon adına transfer çalışmalarını yürüten bir yandan da mali kriz nedeniyle takımdaki maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

Cimbom'un Porto'ya satışın kârından pay maddesiyle gönderdiği Alex Telles'in Manchester United'a transferi için ciddi adımlar atılmaya başlandı.

Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki Telles menajeri Manchester United'la transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti.

Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

Ada basını, Brezilyalı yıldızın transferi için masada 40 milyon euro'luk bir teklif olduğunu yazdı.

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