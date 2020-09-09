Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak

1.43 milyon euro'luk harcama kotası nedeniyle transferde sıkıntılı günler geçiren ve istediği orta saha takviyesini hala gerçekleştiremeyen Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon TL'lik rahatlama sonrası istediği orta sahayı da kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri