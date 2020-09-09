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Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
1.43 milyon euro'luk harcama kotası nedeniyle transferde sıkıntılı günler geçiren ve istediği orta saha takviyesini hala gerçekleştiremeyen Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon TL'lik rahatlama sonrası istediği orta sahayı da kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
9 Eylül 2020 Çarşamba 10:58
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Finansal Fair Play kapsamında 'sattığın kadar al' kuralına tabi olan Galatasaray'ın yalnızca Maicon transferinden elde ettiği 1.43 milyon euro'yu harcama hakkı bulunuyordu.
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Bir yandan gelecek sezon adına transfer çalışmalarını yürüten bir yandan da mali kriz nedeniyle takımdaki maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi.
Cimbom'un Porto'ya satışın kârından pay maddesiyle gönderdiği Alex Telles'in Manchester United'a transferi için ciddi adımlar atılmaya başlandı.
Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki Telles menajeri Manchester United'la transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti.
Ada basını, Brezilyalı yıldızın transferi için masada 40 milyon euro'luk bir teklif olduğunu yazdı.