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28 Temmuz 2020, Salı
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’la anlaşmadık!

Galatasaray’la anlaşmadık!

'ın kale için ile anlaştığı iddia edilirken menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Radyospor'da 'a konuşan , Beto'nun 'den ayrıldığını belirterek, "Göztepe'yle yolumuza devam etmeyeceğiz. Galatasaray iddiaları da doğru değil" dedi.

'ın kale için ile anlaştığı iddia edilirken menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Radyospor'da 'a konuşan , Beto'nun 'den ayrıldığını belirterek, "Göztepe'yle yolumuza devam etmeyeceğiz. Galatasaray iddiaları da doğru değil. Kimseyle bir anlaşma yapmadık" diye konuştu. Son olarak Beto'nun geleceğine dair açıklamalarda bulunan Teixeria, ", Portekiz ve 'de kulüplerle görüşüyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 28.7.2020
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