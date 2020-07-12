MKE Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler
Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesinde başkent ekibi düşme hattında yer alırken, pandemi arası sonrası ligde istikrarsız sonuçlar alan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takımın da hedefi karşılaşmadan 3 puan çıkarmak... Sarı-kırmızılı takımın kritik mücadele öncesi eksikleri dikkat çekerken, futbolseverler de maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını aratıyor. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'in 32. haftasına cumartesi günü karşılaşmalarıyla devam ediliyor. Lige corona virüsü arası verilmesinin ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını yitiren Galatasaray, deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu müsabaka öncesi Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Gabonlu orta saha oyuncusu sakatlıkları nedeniyle, Sofiane Feghouli ise cezası sebebiyle kafileye dahil edilmedi. Yine kaleci Muslera da ayağının kırık olması nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden. Ev sahibi takımda ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill.
Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Ömer, Emre, Belhanda, Adem.
MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü'nün sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşma bu akşam saat 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 98. RANDEVU
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 98. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.
ANKARA'DA DA GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.
2 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, bu akşam kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 17:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MKE Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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