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26 Haziran 2020, Cuma
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Cimbom’a yeni file bekçisi

Cimbom’a yeni file bekçisi Sergio Rico

As gazetesi, ’ın İspanyol eldivenle ilgilendiğini duyurdu.

'nın maçında ayağının kırılmasının ardından 'da kaleci arayışları da başladı. Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılı ekibin, 'ya talip olduğu bildirildi. Bonservisi Sevilla'da bulunan 26 yaşındaki kaleci sezon başında - Germain'e kiralanmıştı. Rico, formasıyla bu sezon toplam 8 maça çıkarken İspanyol eldivenin hem Sevilla hem de Paris Saint- Germain'in kadro planlamasında yer almadığı öne sürüldü. Bu durumun Galatasaray'a transferini kolaylaştıracağı yorumları yapıldı.

Sevilla altyapısında yetişen Sergio Rico'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 1.94 boyundaki kaleci 1 kez de forması giydi.
  1. 26.6.2020
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