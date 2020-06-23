Fernando Muslera'dan Gökhan Gönül'e teşekkür
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sosyal medya hesabından ayağı kırılan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi. Uruguaylı kaleci, 35 yaşındaki futbolcuya, ''Çok teşekkürler abi'' yanıtını verdi.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği Fernando Muslera talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisine spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağarken, bir mesaj da Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül'den geldi.
35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sakatlanan Muslera için, ''En kısa sürede döneceksin inşallah'' mesajını gönderdi.
''ÇOK TEŞEKKÜRLER ABİ''
Fernando Muslera da Gökhan Gönül'e yanıt olarak, ''Çok teşekkürler abi'' ifadesini kullandı.
- 23.06.2020
- Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu
- Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mandzukic savaşı
- Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Menajeri İstanbul'a geldi
- Fenerbahçe'de transfer şov başladı! 5 bomba birden...
- Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! "Neler olur göreceğiz"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fernando Muslera'dan Gökhan Gönül'e teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.