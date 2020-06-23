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23 Haziran 2020, Salı
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'dan 'e teşekkür

Fernando Muslera'dan Gökhan Gönül'e teşekkür

'ın tecrübeli futbolcusu hesabından ayağı kırılan 'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi. Uruguaylı kaleci, 35 yaşındaki futbolcuya, ''Çok teşekkürler abi'' yanıtını verdi.

'ın ile karşı karşıya geldiği talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisine spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağarken, bir mesaj da 'ın tecrübeli ismi 'den geldi.

35 yaşındaki futbolcu hesabından sakatlanan Muslera için, ''En kısa sürede döneceksin inşallah'' mesajını gönderdi.

''ÇOK TEŞEKKÜRLER ABİ''
Fernando Muslera da Gökhan Gönül'e yanıt olarak, ''Çok teşekkürler abi'' ifadesini kullandı.



  1. 23.06.2020
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