Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A ekipleri sarı-kırmızılı takımda 'Yeni Cengiz Ünder' olarak lanse edilen futbolcu için harekete geçti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

23 Haziran 2020 Salı 21:53 Güncelleme: 23.06.2020 21:53
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın genç yıldız adayına teklif yağıyor...

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Gözünü yaz transfer dönemine çeviren sarı-kırmızılılar, kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefine birçok ismi alan Galatasaray yönetimi girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Transfer hamlelerini yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncularla ilgili de kararlar almaya başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Takımdaki futbolculara gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray'da genç yıldız adayı İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu.

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