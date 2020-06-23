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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A ekipleri sarı-kırmızılı takımda 'Yeni Cengiz Ünder' olarak lanse edilen futbolcu için harekete geçti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Haziran 2020 Salı 21:53
Güncelleme: 23.06.2020 21:53
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın genç yıldız adayına teklif yağıyor...
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Gözünü yaz transfer dönemine çeviren sarı-kırmızılılar, kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefine birçok ismi alan Galatasaray yönetimi girişimlerini hızlandırdı.
Transfer hamlelerini yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncularla ilgili de kararlar almaya başladı.
Takımdaki futbolculara gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray'da genç yıldız adayı İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu.