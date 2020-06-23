Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A ekipleri sarı-kırmızılı takımda 'Yeni Cengiz Ünder' olarak lanse edilen futbolcu için harekete geçti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)