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09 Haziran 2020, Salı
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yine tutmadı

Emre Mor yine tutmadı

futboluna 2015'te "" olarak giren , bir türlü dikiş tutturamıyor. 2016'da 'dan oradan da 'a olan genç oyuncu nereye gitse olmuyor.

futboluna 2015'te "" olarak giren , bir türlü dikiş tutturamıyor. 2016'da 'dan oradan da 'a olan genç oyuncu nereye gitse olmuyor. Celta ve G.Saray'da tutunamayan Emre, 'ta da 'istenmeyen adam' ilan edildi.
  1. 9.6.2020
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