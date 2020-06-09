Aslan pusuya yattı! Hasan Ali ile temmuz randevusu
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği Hasan Ali Kaldırım'a gözünü dikti. 30 yaşındaki sol beki transfer listesine alan sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla iletişime geçerek sezon sonu görüşmek için randevu aldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Geçen sezon sarı-lacivertlilerden ayrılan Şener Özbayraklı'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Hasan Ali Kaldırım'a gözünü dikti. 30 yaşındaki sol beki transfer listesine alan sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla iletişime geçerek sezon sonu görüşmek için randevu aldı.
Sakatlandıktan sonra uzun süre formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, salgın öncesi sahalara dönmüştü. Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan yıldız futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, "Hasan Ali önce maçların tamamlanması kararını aldı. Sezon sonunda görüşmeler yapacağız" diye konuştu.
8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, bu sezon 12 maçta sahaya çıkabildi.
- 9.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aslan pusuya yattı! Hasan Ali ile temmuz randevusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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