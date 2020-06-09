Aslan pusuya yattı! Hasan Ali ile temmuz randevusu

Geçen sezon sarı-lacivertlilerden ayrılan Şener Özbayraklı'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Hasan Ali Kaldırım'a gözünü dikti. 30 yaşındaki sol beki transfer listesine alan sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla iletişime geçerek sezon sonu görüşmek için randevu aldı.

Sakatlandıktan sonra uzun süre formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, salgın öncesi sahalara dönmüştü. Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan yıldız futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, "Hasan Ali önce maçların tamamlanması kararını aldı. Sezon sonunda görüşmeler yapacağız" diye konuştu.

8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, bu sezon 12 maçta sahaya çıkabildi.