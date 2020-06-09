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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Aslan pusuya yattı! Hasan Ali ile temmuz randevusu

Aslan pusuya yattı! Hasan Ali ile temmuz randevusu

Aslan pusuya yattı! Hasan Ali ile temmuz randevusu

, ezeli rakibi 'nin sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği 'a gözünü dikti. 30 yaşındaki sol beki listesine alan sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla iletişime geçerek sezon sonu görüşmek için randevu aldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Geçen sezon sarı-lacivertlilerden ayrılan Şener Özbayraklı'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan , bu kez 'a gözünü dikti. 30 yaşındaki sol beki listesine alan sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla iletişime geçerek sezon sonu görüşmek için randevu aldı.

Sakatlandıktan sonra uzun süre formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, salgın öncesi sahalara dönmüştü. ile sözleşme uzatmayan yıldız futbolcunun menajeri , "Hasan Ali önce maçların tamamlanması kararını aldı. Sezon sonunda görüşmeler yapacağız" diye konuştu.

8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, bu sezon 12 maçta sahaya çıkabildi.

  1. 9.6.2020
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