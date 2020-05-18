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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'nın menajeri böyle duyurdu! İmza...

Belhanda'nın menajeri böyle duyurdu! İmza...

'da son dakika Younes haberi... Sarı kırmızılıların sezon sonunda satmayı düşündüğü Faslı yıldıza dair menajer William D'Avila konuştu. Fas'ta yayın yapan Al-Massae'ye açıklamalarda bulunan D'Avila, oyuncusunun transferine ilişkin önemli ifadeler kullandı ve kendisiyle iletişime geçen takımları duyurdu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da Younes sayfası kapanmak üzere... Sarı kırmızılı yıldızın menajeri William D'Avila, Fas'ta yayın yapan günlük gazete Al-Massae'ye konuştu.

Le360.ma'nın konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;

"Galatasaray'ın yıldız orta sahası, pazarının tam ortasında. Oyuncu ile Monaco ve 2 Suudi kulübü ilgileniyor. Ancak menajer D'Avila'ya göre, Belhanda ile Abderrazak Hamdallah'ın aynı renkleri giyme şansı yok.

D'Avila'nın sözlerine göre Belhanda, Galatasaray'da kendisini iyi hissediyor ve 2021'e dek süren kontratının sonuna kadar kalmak istiyor.

Ancak D'Avila, önümüzdeki haftalarda farklı senaryolar gelişebileceğini ima etti. Özellikle Belhanda'nın Galatasaray taraftarı ile yıldızının barışmadığını ve kulüp yönetiminin kendisini istemediğini, 18 Mayıs tarihli Al-Massae gazetesine açıkladı.

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D'Avila, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Monaco onunla hala ilgileniyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad da, transferi sonlandırmak ve bir an önce resmi imzayı attırmak istiyor." dedi. Öte yandan Sevilla ve Real Betis'in de Belhanda için nabız yokladığını duyurdu."

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 14:59
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