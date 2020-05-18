Belhanda'nın menajeri böyle duyurdu! İmza...
Galatasaray'da son dakika Younes Belhanda haberi... Sarı kırmızılıların sezon sonunda satmayı düşündüğü Faslı yıldıza dair menajer William D'Avila konuştu. Fas'ta yayın yapan Al-Massae'ye açıklamalarda bulunan D'Avila, oyuncusunun transferine ilişkin önemli ifadeler kullandı ve kendisiyle iletişime geçen takımları duyurdu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da Younes Belhanda sayfası kapanmak üzere... Sarı kırmızılı yıldızın menajeri William D'Avila, Fas'ta yayın yapan günlük gazete Al-Massae'ye konuştu.
Le360.ma'nın konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;
"Galatasaray'ın yıldız orta sahası, transfer pazarının tam ortasında. Oyuncu ile Monaco ve 2 Suudi kulübü ilgileniyor. Ancak menajer D'Avila'ya göre, Belhanda ile Abderrazak Hamdallah'ın aynı renkleri giyme şansı yok.
D'Avila'nın sözlerine göre Belhanda, Galatasaray'da kendisini iyi hissediyor ve 2021'e dek süren kontratının sonuna kadar kalmak istiyor.
Ancak D'Avila, önümüzdeki haftalarda farklı senaryolar gelişebileceğini ima etti. Özellikle Belhanda'nın Galatasaray taraftarı ile yıldızının barışmadığını ve kulüp yönetiminin kendisini istemediğini, 18 Mayıs tarihli Al-Massae gazetesine açıkladı.
3 KULÜBÜ RESMEN AÇIKLADI
D'Avila, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Monaco onunla hala ilgileniyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad da, transferi sonlandırmak ve bir an önce resmi imzayı attırmak istiyor." dedi. Öte yandan Sevilla ve Real Betis'in de Belhanda için nabız yokladığını duyurdu."
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 14:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belhanda'nın menajeri böyle duyurdu! İmza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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