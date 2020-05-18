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Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif
Yaşanan corona virüsü salgını sonrası önümüzdeki sezon planlamalarında büyük bir değişikliğe giden ve bütçe yaratmaya çalışan Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu. Arabistan kaynaklı haberlere göre Suudi kulübü, Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılı ekibe teklifini iletti. İşte detaylar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:41
Güncelleme: 18.05.2020 12:44
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Çin'in WUhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınının tüm dünya çapında etki göstermesiyle birlikte futbol kulüplerinde büyük bir maddi kriz yaşanıyor.
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Bu sebepten dolayı önümüzdeki sezon planlamalarında ince eleyip sık dokuyan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bütçe yaratmaya çalışıyor.
BELHANDA GÖNDERİLEBİLİR
Yüksek maaşı, inişli çıkışlı performansı ve taraftarla girdiği diyaloglar nedeniyle gözden çıkartılan Younes Belhanda için 3 talip bulunuyor.
Tarafların anlaşması durumunda Belhanda'nın gitmesiyle Cimbom hem bonservis elde edilecek hem de büyük bir maaş yükünden kurtulacak.
TELLES'DEN 2.5 MİLYON EURO
Galatasaray'ın 'bir sonraki satışın kârından %10 pay maddesiyle Porto'ya sattığı Alex Telles'in Paris-Saint Germain'e transferinin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.