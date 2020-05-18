Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif

Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif

Yaşanan corona virüsü salgını sonrası önümüzdeki sezon planlamalarında büyük bir değişikliğe giden ve bütçe yaratmaya çalışan Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu. Arabistan kaynaklı haberlere göre Suudi kulübü, Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılı ekibe teklifini iletti. İşte detaylar...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:41 Güncelleme: 18.05.2020 12:44
Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif

Çin'in WUhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınının tüm dünya çapında etki göstermesiyle birlikte futbol kulüplerinde büyük bir maddi kriz yaşanıyor.

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Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif

Bu sebepten dolayı önümüzdeki sezon planlamalarında ince eleyip sık dokuyan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bütçe yaratmaya çalışıyor.

Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif

BELHANDA GÖNDERİLEBİLİR

Yüksek maaşı, inişli çıkışlı performansı ve taraftarla girdiği diyaloglar nedeniyle gözden çıkartılan Younes Belhanda için 3 talip bulunuyor.

Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif

Tarafların anlaşması durumunda Belhanda'nın gitmesiyle Cimbom hem bonservis elde edilecek hem de büyük bir maaş yükünden kurtulacak.

Görüşmeler başlıyor! Suudi kulübünden Galatasaray'a flaş teklif

TELLES'DEN 2.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 'bir sonraki satışın kârından %10 pay maddesiyle Porto'ya sattığı Alex Telles'in Paris-Saint Germain'e transferinin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

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