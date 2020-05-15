Galatasaray'a Diagne müjdesi! İşte yeni adresi
Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi geldi. Adı Nottingham Forest ile anılan sarı-kırmızılı futbolcu Diagne’nin bir başka İngiliz ekibi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
İngiltere'den Galatasaray'ı sevindiren bir transfer haberi geldi… Bir süre önce adı Championship ekiplerinden Nottingham Forest ile anılan Senegalli golcünün bu kez Premier Lig temsilcisi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Diagne'nin de Premier Lig faktörüyle Watford'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Galatasaray'a bonservisi toplamda 13 milyon Euro'ya mâl olan 30 yaşındaki forveti, 5-6 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne için İngiliz ekiplerinden resmi bir girişim bekliyor. (Takvim)
- 15.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Diagne müjdesi! İşte yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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