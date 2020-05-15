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15 Mayıs 2020, Cuma
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'a Diagne müjdesi! İşte yeni adresi

Galatasaray'a Diagne müjdesi! İşte yeni adresi

'a Mbaye Diagne müjdesi geldi. Adı ile anılan sarı-kırmızılı futbolcu Diagne’nin bir başka İngiliz ekibi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

İngiltere'den 'ı sevindiren bir transfer haberi geldi… Bir süre önce adı Championship ekiplerinden ile anılan Senegalli golcünün bu kez temsilcisi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Diagne'nin de Premier Lig faktörüyle Watford'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Galatasaray'a bonservisi toplamda 13 milyon Euro'ya mâl olan 30 yaşındaki forveti, 5-6 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne için İngiliz ekiplerinden resmi bir girişim bekliyor. (Takvim)

  1. 15.05.2020
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