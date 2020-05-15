Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncuların durumu da merak konusu olmaya başladı. Cimbom'da sezon sonu en az 3 yıldız futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte ayrılması beklenen o isimler ve detaylar...
15 Mayıs 2020 Cuma 06:41
Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü sonrası liglere verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda atılacak adımlar belli olmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

Süper Lig'in başlama tarihinin belli olmasının ardından Galatasaray, lig başlayana kadar transfer konusunda ciddi adımlar atmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

Cimbom gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen oyuncular ile ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

FFP KRİZİ

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluna giderek bu soruna geçici çözüm bulmuştu.

Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

Ancak 1.5 yıllığına gelen Saracchi dışındaki tüm kiralık isimlerin (Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru) sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

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