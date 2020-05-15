Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncuların durumu da merak konusu olmaya başladı. Cimbom'da sezon sonu en az 3 yıldız futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte ayrılması beklenen o isimler ve detaylar...
15 Mayıs 2020 Cuma 06:41
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Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü sonrası liglere verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda atılacak adımlar belli olmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in başlama tarihinin belli olmasının ardından Galatasaray, lig başlayana kadar transfer konusunda ciddi adımlar atmanın planlarını yapıyor.
Cimbom gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen oyuncular ile ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
FFP KRİZİ
FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluna giderek bu soruna geçici çözüm bulmuştu.
Ancak 1.5 yıllığına gelen Saracchi dışındaki tüm kiralık isimlerin (Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru) sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.