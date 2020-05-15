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Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 yıldız...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncuların durumu da merak konusu olmaya başladı. Cimbom'da sezon sonu en az 3 yıldız futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte ayrılması beklenen o isimler ve detaylar...

15 Mayıs 2020 Cuma 06:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





