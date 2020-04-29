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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray'da değişim rüzgarı! Fatih Terim...

'da değişim rüzgarı! ...

Galatasaray'da değişim rüzgarı! Fatih Terim...

'da değişim rüzgarları futbolcularla sınırlı kalmayacak. Son olarak ile yollarını ayıran teknik direktör , teknik ekibinde değişime devam edecek… ve ile yolları ayırması beklenen İmparator'un, ve sağlık ekibiyle de vedalaşabileceği belirtildi.

'da daha önce Bülent Bayraktar ve Fatih İbradı, son olarak da ile yollarını ayıran değişime devam edecek. Sabah'ın haberine göre yardımcıları , 'nın yanı sıra ve sağlık ekibinin de değişmesi gündemde.

Daha önce iki defa istifa eden Hasan Şaş'ın futbolcularla arasının iyi olmadığı öğrenilirken Terim'in Davala'nın performansından memnun olmadığı ortaya çıktı.

SAĞLIK EKİBİ DE DEĞİŞİYOR
Uzun yıllardır Şükrü Hanedar ile çalışan Fatih Terim'in son transfer döneminden memnun kalmadığı belirlendi. Fatih hoca, Yener İnce'nin başında bulunduğu sağlık ekibinde de değişikliğe gidecek…

Fatih hoca, yaşanan adale sakatlıkları, fizik kondisyon eksikliği hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle sağlık ekibini de değiştirecek.

  1. 29.04.2020
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