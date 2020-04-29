Galatasaray'da değişim rüzgarı! Fatih Terim...
Galatasaray'da değişim rüzgarları futbolcularla sınırlı kalmayacak. Son olarak Hande Sümertaş ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, teknik ekibinde değişime devam edecek… Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yolları ayırması beklenen İmparator'un, Şükrü Hanedar ve sağlık ekibiyle de vedalaşabileceği belirtildi.
Galatasaray'da daha önce Bülent Bayraktar ve Fatih İbradı, son olarak da Hande Sümertaş ile yollarını ayıran Fatih Terim değişime devam edecek. Sabah'ın haberine göre yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala'nın yanı sıra Şükrü Hanedar ve sağlık ekibinin de değişmesi gündemde.
Daha önce iki defa istifa eden Hasan Şaş'ın futbolcularla arasının iyi olmadığı öğrenilirken Terim'in Davala'nın performansından memnun olmadığı ortaya çıktı.
SAĞLIK EKİBİ DE DEĞİŞİYOR
Uzun yıllardır Şükrü Hanedar ile çalışan Fatih Terim'in son transfer döneminden memnun kalmadığı belirlendi. Fatih hoca, Yener İnce'nin başında bulunduğu sağlık ekibinde de değişikliğe gidecek…
Fatih hoca, yaşanan adale sakatlıkları, fizik kondisyon eksikliği hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle sağlık ekibini de değiştirecek.
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da değişim rüzgarı! Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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