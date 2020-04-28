Galatasaray'da büyük değişim! İşte 2021 model Aslan...

Süper Lig'e verilen ara öncesi ilk 26 haftadı topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına şimdiden start verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan Aslan gelecek sezona yepyeni bir kadro ile başlama planları yapıyor. İşte detaylar...