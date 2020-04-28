Galatasaray'da büyük değişim! İşte 2021 model Aslan...
Süper Lig'e verilen ara öncesi ilk 26 haftadı topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına şimdiden start verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan Aslan gelecek sezona yepyeni bir kadro ile başlama planları yapıyor. İşte detaylar...
28 Nisan 2020 Salı 15:30
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Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Covid-19 salgını sonrası maçların ertelenmesinin ardından diğer kulüpler gibi maddi sıkıntıya giren Cimbom'da gündem maddelerinden biriyse maaş indirimi...
Pandemi sonrası oyunculardan maaşlarında indirime gitmesini isteyen yönetimin çağrısına sadece kaptanlar Selçuk İnan ve FernandoMuslera'da olumlu yanıt gelmesi sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu.
Yönetimin önümüzdeki günlerde futbolculara maaş indirimiyle ilgili teklifini yineleyeceği ve yine olumsuz dönüş alınması takdirde radikal kararlar alınacağı iddia edildi.
Maaş indirimi konusunun ardından transferde somut adımlar atmaya başlayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.