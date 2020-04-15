Popescu ve Multescu'dan Türk vatandaşlara videolu 'Evde kal' mesajı
Romanya'nın efsane isimleri Popescu ve Multescu yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye videolu 'Evde kal' mesajı gönderdi.
Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Gheorghe Popescu ile Türkiye'de birçok takım çalıştıran teknik direktör Gheorghe "Gigi" Multescu, Türk vatandaşlarına Romanya'dan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle "evde kal" mesajı gönderdi.
Köstence Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) talebi üzerine paylaştığı video mesajda Popescu, "Bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma." ifadelerini kullandı.
Multescu ise video mesajında, "Ben evde kalıyorum, sen de evde kal, hayatta kal Türkiye." sözleriyle çağrıda bulundu.
Popescu ile Multescu'nun mesajları, Köstence YEE'nin Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.
- 15.04.2020
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