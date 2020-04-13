Emre Çolak'tan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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'tan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım

Emre Çolak'tan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım

İspanyol temsilcisi forması giyen 'ın eski futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Son günlerde adı dedikodularına karışan ve 'e döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunun gönderisi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

'ın altyapısından çıkarak A Milli Takım'a kadar yükselen, ardından 'nın yolunu tutarak Deportivo forması giyen 'ın 'e geri döneceği iddia edilmişti. Emre Çolak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Belki de bu manzarayla son aylar..." yazması söylentilerini güçlendirdi.

GALATASARAY KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cimbom'da A takımda 3'er Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı. Emre Çolak, Galatasaray'da 181 karşılaşmada görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

Emre Çolak'ın adı Göztepe ve eski takımı Galatasaray ile anılıyor.


  1. 13.04.2020
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