Emre Çolak'tan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım
İspanyol temsilcisi Deportivo La Coruna forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Son günlerde adı transfer dedikodularına karışan ve Süper Lig'e döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunun gönderisi ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Galatasaray'ın altyapısından çıkarak A Milli Takım'a kadar yükselen, ardından İspanya'nın yolunu tutarak Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edilmişti. Emre Çolak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Belki de bu manzarayla son aylar..." yazması transfer söylentilerini güçlendirdi.
GALATASARAY KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI
Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cimbom'da A takımda 3'er Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı. Emre Çolak, Galatasaray'da 181 karşılaşmada görev yaptı ve 19 gol kaydetti.
Emre Çolak'ın adı Göztepe ve eski takımı Galatasaray ile anılıyor.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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