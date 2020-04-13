Galatasaray'da 122 milyonluk büyük tasarruf!

Futbolcularına 49.5 milyon Euro garanti ücret taahhüdü veren Galatasaray'da teknik heyetle birlikte 2019-20 sezonu A Takım maliyeti 80 milyon Euro'yu buluyor. Yeni sezonda bütçeyi düşürmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte pahalı transfer dönemi sona erdi. Başta Falcao ve Feghouli olmak üzere yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan Galatasaray yönetiminin elini sözleşmesi sona erecek oyuncular rahatlatacak.

Sezon sonu takımda 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bu oyunculara 16.7 milyon Euro garanti ücret ödeyen Galatasaray'ın kasasından maç başı primler ve vergilerle birlikte 20 milyon Euro'ya yakın para çıkıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre 122 milyon TL'yi bulan garanti ücretleri yeni sezonda ödemeyecek sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Onyekuru- Lemina-Donk üçlüsü ile yüzde 50 indirimi kabul etmeleri halinde yola devam etmeyi düşünüyor. Selçuk, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıracak Galatasaray'da Seri, Andone ve Mitroglou'nun kiralık sözleşmesi de uzatılmayacak.