Galatasaray'da 122 milyonluk büyük tasarruf!
Corona virüsünün neden olduğu olumsuz ekonomik etkileri azaltmaya çalışan Galatasaray, yeni sezon stratejisini belirledi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan planlamaya göre 122 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın elini rahatlatacak o detay...
Futbolcularına 49.5 milyon Euro garanti ücret taahhüdü veren Galatasaray'da teknik heyetle birlikte 2019-20 sezonu A Takım maliyeti 80 milyon Euro'yu buluyor. Yeni sezonda bütçeyi düşürmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte pahalı transfer dönemi sona erdi. Başta Falcao ve Feghouli olmak üzere yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan Galatasaray yönetiminin elini sözleşmesi sona erecek oyuncular rahatlatacak.
Sezon sonu takımda 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bu oyunculara 16.7 milyon Euro garanti ücret ödeyen Galatasaray'ın kasasından maç başı primler ve vergilerle birlikte 20 milyon Euro'ya yakın para çıkıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre 122 milyon TL'yi bulan garanti ücretleri yeni sezonda ödemeyecek sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Onyekuru- Lemina-Donk üçlüsü ile yüzde 50 indirimi kabul etmeleri halinde yola devam etmeyi düşünüyor. Selçuk, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıracak Galatasaray'da Seri, Andone ve Mitroglou'nun kiralık sözleşmesi de uzatılmayacak.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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