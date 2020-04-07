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07 Nisan 2020, Salı
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Radamel Falcao farkı

'ın uluslararası turnuvalarda en fazla forma giyen oyuncusu, 12 sezonda 85 maçta 6 bin 616 dakika oynayan ... Kolombiyalı golcü bu maçlarda 59 da gol attı

'ın uluslararası turnuvalarda en fazla forma giyen oyuncusu, 12 sezonda 85 maçta 6 bin 616 dakika oynayan ... Kolombiyalı golcü bu maçlarda 59 da gol attı. Sarı-kırmızılı ekibin en fazla Şampiyonlar Ligi oynayan ismi ise 7 sezonda 39 maçta 3 bin 510 dakika sahada kalan Muslera...
  1. 7.4.2020
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