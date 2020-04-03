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03 Nisan 2020, Cuma
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Mario Lemina: Futbolu özledim

Mario Lemina: Futbolu özledim

'ın yıldız isimlerinden Lemina, 'nin sorularını Skype üzerinden yanıtladı, sahada olmayı çok özlediğini belirtti.

Teknik heyetin verdiği programa göre çalıştığını, ekstra antrenmanlar yaptığını da belirten Gabonlu yıldız, "İyi formdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Ancak tabii sahayı da özledik. Çünkü evde yapılan antrenman, top oyunları sahanın yerine geçmiyor ne yazık ki. Sahada oynamayı özledik" dedi.

ÇOK ÜZÜLDÜK
Testleri pozitif çıkan , Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay hakkında da konuşan Lemina, "Hepimiz çok üzüldük ama şükür ki sağlıklarına kavuştular" diye konuştu. Yıldız oyuncu, tüm sağlık çalışanlarına da özverisinden dolayı teşekkür etti.

  1. 3.4.2020
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