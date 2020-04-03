Mario Lemina: Futbolu özledim
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lemina, GS TV'nin sorularını Skype üzerinden yanıtladı, sahada olmayı çok özlediğini belirtti.
Teknik heyetin verdiği programa göre çalıştığını, ekstra antrenmanlar yaptığını da belirten Gabonlu yıldız, "İyi formdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Ancak tabii sahayı da özledik. Çünkü evde yapılan antrenman, top oyunları sahanın yerine geçmiyor ne yazık ki. Sahada oynamayı özledik" dedi.
ÇOK ÜZÜLDÜK
Testleri pozitif çıkan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay hakkında da konuşan Lemina, "Hepimiz çok üzüldük ama şükür ki sağlıklarına kavuştular" diye konuştu. Yıldız oyuncu, tüm sağlık çalışanlarına da özverisinden dolayı teşekkür etti.
- 3.4.2020
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi
- Transferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...
- Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak
- Schalke'den görülmemiş antrenman! Sosyal mesafe kuralına böyle uydular
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mario Lemina: Futbolu özledim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.