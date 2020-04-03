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03 Nisan 2020, Cuma
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'dan bombası!

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

ekiplerinden 'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu 'yle sözleşmesi sona erecek olan 'ı gündemine aldı.

Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon 'ın tek sol beki olarak kalacak. Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.

ŞENER DE GİDİYOR
Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa alınırsa Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.

  1. 3.4.2020
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