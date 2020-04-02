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02 Nisan 2020, Perşembe
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'nun menajerinden açıklaması! ...

Okay Yokuşlu'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

ekiplerinden 'ın ekiplerinden forması giyen 'yla ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti. Özellikle 'in milli yıldızı kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, oyuncunun menajerinden gündem yaratacak bir açıklaması geldi.

formasıyla başarılı bir grafik çizen , 'ın gözdesi konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılı takımla anılmış ancak dönemin şartlarına göre bu transfer gerçekleşmemişti. Özellikle Galatasaray teknik direktörü 'in Okay Yokuşlu'yu ilk keşfedenlerden biri olması ve A 'a kazandırması bu transferde en büyük artı olarak göze çarpmıştı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Okay Yokuşlu'nun menajeri Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulunurken, transfer söylentilerine açıklık getirdi.

''AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR''
Yıldız ismin menajeri yaptığı açıklamasında, "Şu anda kimse futbolu düşünecek durumda değil. Herkes hayatını korumak zorunda. Bu koşullarda transfer meselelerinin konuşulacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca daha önemli olan şey, Okay yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor.

''BİZ BİR VİZYON BELİRLEDİK''
Neden 'ye gelsin? Biz bir vizyon belirledik. Okay, Avrupa'da gidebileceği en üst noktaya kadar gidecek. Kariyer planlamamız içerisinde yakın dönemde Türkiye'ye dönmek yok. Önce Celta Vigo'da yapması gerekenleri yapacak. Sonra daha üst düzey takımlara gitmeyi amaçlıyor. Elbette ki amacı Celta'dan sonra Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında oynamak. Bizim vizyonumuz bu.

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2023 Haziran ayına kadar devam ediyor.

  1. 02.04.2020
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