Okay Yokuşlu'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yla ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in milli yıldızı kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, oyuncunun menajerinden gündem yaratacak bir transfer açıklaması geldi.
Celta Vigo formasıyla başarılı bir grafik çizen Okay Yokuşlu, Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılı takımla anılmış ancak dönemin şartlarına göre bu transfer gerçekleşmemişti. Özellikle Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Okay Yokuşlu'yu ilk keşfedenlerden biri olması ve A Milli Takım'a kazandırması bu transferde en büyük artı olarak göze çarpmıştı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Okay Yokuşlu'nun menajeri Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulunurken, transfer söylentilerine açıklık getirdi.
''AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR''
Yıldız ismin menajeri yaptığı açıklamasında, "Şu anda kimse futbolu düşünecek durumda değil. Herkes hayatını korumak zorunda. Bu koşullarda transfer meselelerinin konuşulacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca daha önemli olan şey, Okay yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor.
''BİZ BİR VİZYON BELİRLEDİK''
Neden Türkiye'ye gelsin? Biz bir vizyon belirledik. Okay, Avrupa'da gidebileceği en üst noktaya kadar gidecek. Kariyer planlamamız içerisinde yakın dönemde Türkiye'ye dönmek yok. Önce Celta Vigo'da yapması gerekenleri yapacak. Sonra daha üst düzey takımlara gitmeyi amaçlıyor. Elbette ki amacı Celta'dan sonra Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında oynamak. Bizim vizyonumuz bu.
Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2023 Haziran ayına kadar devam ediyor.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Okay Yokuşlu'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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