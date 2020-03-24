Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e: Bunu da geride bırakacağız!
Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, corona virüsü testleri pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Bunu da geride bırakacağız, biliyorum. Şimdi sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı. Bilin ki biz hep sizinleyiz, dualarımız sizinle" ifadesini kullandı.
Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a kaptan Selçuk İnan'dan destek geldi.
Sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulunan Selçuk İnan şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle dünyayı etkisi altına alan ve yeryüzündeki tüm insanların endişe dolu günler yaşamasına neden olan salgın hastalığın en kısa zamanda etkisini yitirmesini, bu hastalıkla mücadele eden herkesin olabildiğince hızlı bir şekilde eski sağlığına kavuşmasını diliyorum.
Liglerin ertelenme kararının verildiği Perşembe gününden bu yana takım hâlinde evlerimizde kalarak sağlık ekibimiz tarafından bizlere aktarılan tavsiyeleri harfıyen yerine getiriyoruz.
Maalesef bu süreçte ilk olarak Ikinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve sevgili eşi Şükran Albayrak'ın kendilerine uygulanan test sonuçlarının pozitif çıktığını öğrendik. Yıllardır bizimle birlikte kader birliği yapan, her daim her ihtiyacımızı fedakârca karşılamaya çalışan Abdurrahim Abi'mizin ve eşinin yeniden, güzel günlerde bizimle birlikte olacağına inancım sonsuz.
Kendisiyle, ailesiyle her gün iletişim hâlindeyim. Umuyorum, en kısa zamanda eskisinden de güçlü bir şekilde sağlığına kavuşacak.
Ayrıca biliyorum ki; bir ülkeye asla vazgeçmemeyı, her şartta mücadele etmeyi ve güçlü kalmayı öğreten Fatih Hoca'mız da, şu an yüzleştiği zorluğun üstesinden gelecek.
Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Bunu da geride bırakacağız, biliyorum. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı.
Bizler, sevdikleriniz ve tüm sevenleriniz sizi bekliyoruz. Bilin ki; biz hep sizinleyiz, dualarımız sizinle.
- 24.03.2020
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