Beşiktaş'ın transfer teklifi reddedildi! Bernard Mensah Galatasaray'a mı geliyor? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Beşiktaş'ı reddeden oyuncuya, G.Saray teklifini yaptı!

'ın teklifi reddedildi! 'a mı geliyor?

Beşiktaş'ın transfer teklifi reddedildi! Bernard Mensah Galatasaray'a mı geliyor?

karşılaşmaları koronavirüs nedeniyle süresiz bir şekilde ara verildi. Mücadeleler oynanmasa da çalışmalarını sürdüren ekipler, takımlarını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken Gana basınından daha önce ismi ile de anılan yıldız oyuncuyu bu kez 'a yazdı hatta sarı-kırmızılıların teklif detayını da okuyucularıyla paylaştı. İşte flaş haberinin detayları. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'e koronavirüs sebebiyle süresiz olarak ara verildi. Karşılaşmalar oynanmasa da çalışmalarını ve temaslarını sürdüren ekiplerden için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle bırakılan Ganalı oyuncu için ülkesinin basın organlarında Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiği hatta kulübü 'a teklif götürdüğü yönünde haberler çıktı.

Daha önce ile de adı anılan golcü oyuncu için 'Ghanasoccernet.com' da yer alan haberde yaşadığı mali problemler yüzünden oyuncunun takımdan ayrılmak istediği yazıldı. Kayserispor'a transfer sezonunda 3 yıllık imza atan oyuncunun kulübüne ayrılmak istediğini beyan etmesi üzerine birçok kulübün kendisine teklif götürdüğü teklif götüren kulüpler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı yazıldı.

Kulübünde Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtmişti.

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların teklifine dair detaylara da yer verildi. Buna göre, Galatasaray Mensah için kulübü Kayserispor'a 2 milyon Euro + Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i vermek istiyor. Taşdemir, halihazırda Kayserispor'da kiralık olarak forma giyiyor.

Öte yandan Mensah için Kayserispor'un kapısını çalan ekiplerden Beşiktaş'ta kulübe 3,5 milyon Euro teklif etmiş ancak siyah-beyazlıların bu teklifi Kayserispor cephesinden kabul görmediği de haberde yer alan bilgiler arasında...

Mensah, Kayserispor formasıyla bu sezon 1785 dakika sahada kalırken, çıktığı 21 maçta takımına 3 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı.

BERNARD MENSAH KİMDİR?
Bernard Mensah 17 Ekim 1994 yılında Gana'da dünyaya geldi. Merkez orta saha bölgesinde performans sergileyen oyuncu kariyerine Fetteh Feyenord'da başladı. 2012 yılında Portekiz ekiplerinden Guimares'in alt yapısında top koşturan oyuncu 2015 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli ile 'e transfer oldu.

Daha sonra Getefe, Guimares ve Atletico Madrid'de forma şansı bulan Mensah, 2017 yılında ise 'ya kiralandı. Oyuncunun kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte takımına geri dönerken bu kez devreye Kayserispor girdi. 400 bin euro bedelle kiralanan Mensah, Kayserispor forması giymektedir.

  1. 21.03.2020
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