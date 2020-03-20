Ve duyurdular! Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi...
Beşiktaş'tan olay yaratacak hamle... Türkiye'de oynadığı süre boyunca izleyenleri kendine hayran bırakan Bernard Mensah için siyah beyazlı kulüp girişimlere başladı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği bu transfer operasyonunun detaylarını Gana medyası ortaya çıkardı! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor'a Bernard Mensah için yaptığı transfer teklifi ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'de flaş transfer... Beşiktaş, Kayserispor'un Gana'lı yıldızı Bernard Mensah için girişimlere başladı.
Bir dönem İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Bernard Mensah, daha sonra Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Burada başarılı bir form grafiği sergileyen Gana'lı yıldız, ardından Kayserispor'un yolunu tutmuştu. Sarı kırmızılı kulüpte inişli çıkışlı bir oyun oynamasına karşın oldukça etkili olan yıldız orta saha oyuncusunun geleceğe yatırım olması amacıyla bonservisi, Kayserispor yönetimince alınmıştı.
YOLU İSTANBUL'A DÜŞÜYOR!
Kayserispor'un en büyük itici gücü olan Bernard Mensah'ın gelecek sezondan itibaren rotasının İstanbul olması bekleniyor. Yıldız futbolcu için Galatasaray da devreye girerken, Beşiktaş elini çabuk tutmuşa benziyor.
ÜLKE BASINI YAZDI!
Ghanasoccer.net adlı internet sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlerini başlattı ve teklifini yaptı.
Maaşının geç yatırılması nedeniyle kulübünde mutsuz olduğu belirtilen Mensah'ın transfere onay verdiği yazılırken, Kayserispor'un bu transferde sıkı bir pazarlığa girişeceği okuyuculara duyuruldu.
TAKAS + PARA TEKLİFİ
Buna göre şu anda piyasa değeri 3,6 milyon değerinde olan oyuncuya bonservis ücreti veremeyeceğini belirten siyah beyazlılar, Kayserispor yönetimine oyuncu için Tyler Boyd + Orkan Çınar ve bir miktar para teklif etti.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 11:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve duyurdular! Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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