Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! İşte ameliyat tarihi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldıza ameliyat şoku!

Galatasaray'da şoku! İşte tarihi

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! İşte ameliyat tarihi

Derbide sakatlanan başarılı oyuncunun elinde kırık tespit edildi. Ömer, bugün olacak. Sahalara dönüş tarihi belirsiz.

Ömer Bayram, derbisinde 'in müdahalesiyle yerde kalıp sakatlanmıştı. Milli futbolcunun bu pozisyonda elinin kırıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz 'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Bayram'ın tetkiklerinde el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" denildi.

TEDAVİ TFF'YE BAĞLI

Ömer'in ne zaman sahalara döneceği tarih ise 'nin kararına göre netleşecek. TFF, ligleri ertelerse Sağlık Kurulu, geniş bir tedavi süreci izleyecek. Ancak 'seyircisiz devam' kararı alınırsa oyuncunun maçlarda forma giymesi adına bu süreyi kısaltmak için harekete geçilecek. Hızlandırılmış bir tedavi yönteme geçilecek.

  1. 17.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! İşte ameliyat tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN