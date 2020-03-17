Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! İşte ameliyat tarihi
Derbide sakatlanan başarılı oyuncunun elinde kırık tespit edildi. Ömer, bugün ameliyat olacak. Sahalara dönüş tarihi belirsiz.
Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde Jeremain Lens'in müdahalesiyle yerde kalıp sakatlanmıştı. Milli futbolcunun bu pozisyonda elinin kırıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Bayram'ın tetkiklerinde el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" denildi.
TEDAVİ TFF'YE BAĞLI
Ömer'in ne zaman sahalara döneceği tarih ise TFF'nin kararına göre netleşecek. TFF, ligleri ertelerse Sağlık Kurulu, geniş bir tedavi süreci izleyecek. Ancak 'seyircisiz devam' kararı alınırsa oyuncunun maçlarda forma giymesi adına bu süreyi kısaltmak için harekete geçilecek. Hızlandırılmış bir tedavi yönteme geçilecek.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! İşte ameliyat tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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