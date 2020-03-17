Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! İşte ameliyat tarihi

Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde Jeremain Lens'in müdahalesiyle yerde kalıp sakatlanmıştı. Milli futbolcunun bu pozisyonda elinin kırıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Bayram'ın tetkiklerinde el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" denildi.

TEDAVİ TFF'YE BAĞLI

Ömer'in ne zaman sahalara döneceği tarih ise TFF'nin kararına göre netleşecek. TFF, ligleri ertelerse Sağlık Kurulu, geniş bir tedavi süreci izleyecek. Ancak 'seyircisiz devam' kararı alınırsa oyuncunun maçlarda forma giymesi adına bu süreyi kısaltmak için harekete geçilecek. Hızlandırılmış bir tedavi yönteme geçilecek.