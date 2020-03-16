Galatasaray'da Seri'nin psikolojisi bozuldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanmıştı. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik patronları da bu konuyu dile getirdi. Galatasaray'da da birçok oyuncu Koronavirüs sebebiyle psikolojik olarak yıpranırken, özellikle ailesi Türkiye'de olmayanların morali çok daha bozuk.

SERI'NIN PSİKOLOJİSİ BOZUK!

Ajansspor'un haberine göre, ailesi Fransa'da olan Jean Micheal Seri'nin psikolojisinin çok bozulduğu belirtirken aklının sürekli eşi ve çocuğunda olduğu ifade edildi. Lemina'nın ve Saracchi'nin yakınları yurt dışında bulunurken, diğer yabancı futbolcuları da aile büyüklerini düşünüyor. Linnes, Marcao, Mariano gibi isimlerin eşi ve çocukları yanların da olsa da aile büyükleri için endişeliler.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise önceki gün bu konuya parmak basmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: Florya'nın her tarafını dezenfekte ettik. Antrenman sonrası cuma günü herkes evine gittikten sonra. Oyuncular idmanda soyunmak istemediler, tekrar dezenfekte ettik. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz ama söylenen ile eylem çok örtüşmüyor. İlk antrenmanımız çarşamba günü. İki gün izin verdim. Hiç böyle izin vermedim. Çünkü oyuncuların psikolojileri bozuk. Bu böyle devam ettiği sürece, en sıkıntılı biziz.



