Falcao transferi sonrası hesap sordu! Harcanan paralar...
Galatasaray'da Şubat ayı olağan toplantısında flaş ifadeler kullanıldı. Üyelerden İbrahim Göknar, Radamel Falcao ile ilgili yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullanırken, "Falcao ve menajerlere ödenen para 335 milyon TL!" açıklamasında bulundu.
Galatasaray Şubat ayı olağan toplantısında üyelerden ibrahim Göknar, Radamel Falcao ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Göknar, Kolombiyalı golcünün ve menajerinin aldığı ücrete değinirken, bu parayla amatör şubelerin ihya edilebileceğini dile getirdi.
"FALCAO'YA 335 MİLYON TL!..."
Sarı kırmızılı üye, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Falcao ve menajerlere ödenen para 335 milyon TL! Bu 335 milyon TL'nin yarısını Amatör branşlara verseniz, Amatör branşları ihya edersiniz" dedi.
Sarı kırmızılılar, Radamel Falcao için yaptığı KAP bildiriminde şu ifadelere yer vermişti;
"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 16:39
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Falcao transferi sonrası hesap sordu! Harcanan paralar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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