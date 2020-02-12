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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Falcao transferi sonrası hesap sordu! Harcanan paralar...

Falcao transferi sonrası hesap sordu! Harcanan paralar...

'da Şubat ayı olağan toplantısında flaş ifadeler kullanıldı. Üyelerden İbrahim Göknar, ile ilgili yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullanırken, "Falcao ve menajerlere ödenen para 335 milyon TL!" açıklamasında bulundu.

Şubat ayı olağan toplantısında üyelerden ibrahim Göknar, ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Göknar, Kolombiyalı golcünün ve menajerinin aldığı ücrete değinirken, bu parayla amatör şubelerin ihya edilebileceğini dile getirdi.

"FALCAO'YA 335 MİLYON TL!..."

Sarı kırmızılı üye, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Falcao ve menajerlere ödenen para 335 milyon TL! Bu 335 milyon TL'nin yarısını Amatör branşlara verseniz, Amatör branşları ihya edersiniz" dedi.

Sarı kırmızılılar, Radamel Falcao için yaptığı KAP bildiriminde şu ifadelere yer vermişti;

"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 16:39
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