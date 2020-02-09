Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Terim'den sürpriz karar
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Bu hafta sarı-kırmızılıların önünde yer alan Fenerbahçe ve Alanyaspor'un berabere kalarak puan kaybetmesi sonrası Galatasaray rakipleriyle puanını eşitleme şansı yakaladı. Kasımpaşa ise kötü gidişe yeni hocası Fuat Çapa yönetiminde son vermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılıların 36, ev sahibi takım ise 16 puanı var. Galatasaray'da bu maç öncesi Faslı futbolcu Belhanda'nın sarı kart cezası bulunuyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'de ilk yarıya nazaran ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, yakaladığı bu ivmeyi Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadele öncesi Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala, Thiam.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Ömer Bayram, Adem Büyük.
BELHANDA SARI KART CEZALISI
Bu karşılaşma öncesinde Aslan'da, Faslı futbolcu Younes Belhanda sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu ismin yanı sıra lisansı çıkartılmayan Nagatomo, aynı durumdaki sakat Luyindama ve yine sakatlığı bulunan Falcao da takımlarını bu maçta yalnız bırakacaklar. Öte yandan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.
FEGHOULI GEÇEN SEZON HAT-TRICK YAPTI
Süper Lig'de 71 maça çıkan 30 yaşındaki Sofiane Feghouli, 19 gol attı, 16 asist yaptı. Cezayirli yıldız, ligde en çok Kasımpaşa'nın ağlarını sarstı. Lacivert-beyazlılara 3 gol atan Feghouli geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapılan maçta coşmuştu. Sarı-kırmızılıların 4-1 kazandığı maçta hat-trick yapan Feghouli maçın kahramanı olmuş ve galibiyeti getirmişti. Feghouli bu sezon 23 müsabakada boy gösterdi ve 5 gol, 3 asist yaptı.
KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK
Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray karşısında 4 futbolcusundan faydalanamayacak. Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Haris Hajradinovic'in yanı sıra sakatlıkları süren David Pavelka, Fode Koita ve Loret Sadiku, karşılaşmada forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk edeceği kritik maç 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
GALATASARAY DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda bu sezon 9 karşılaşmaya
çıktı. Cimbom; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom, 11 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar dış sahada Kayseri, Gaziantep ve Konya'yı yıktı.
9 YIL SONRA DÖNDÜ
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, kulübe 9 yıl sonra geri döndü. Son olarak 2010-2011 sezonunun ikinci devresinde İstanbul temsilcisini çalıştıran deneyimli teknik adam, çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçında iki taraf da gol atmayı başarırken (11-14); bu karşılaşmalarda sarı kırmızılı ekibin galibiyetlerde 3-2'lik üstünlüğü var (2B).
*Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine ortalama 3 gol attı (toplam 9).
*Evinde oynadığı son dört maçı kaybeden Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde iç sahada üst üste beş yenilgisi bulunmuyor.
*Süper Lig'deki son deplasman maçında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, son iki sezonda üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.
*Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (6), en fazla penaltı golü yiyen ekip Kasımpaşa (7).
*Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (14 maç).
*Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Kasımpaşa (3), aynı zamanda Cezayirli oyuncunun hat-trick yaptığı tek ekip (Şubat 2019).
*2014/15'ten (Selçuk İnan - 8) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Türk oyuncu Ömer Bayram (8).
*Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58'ini kurtaran Fernando Muslera, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor (%78.4).
*Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu üç Süper Lig maçının ikisini kaybetti (1G).
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 18:31
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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Terim'den sürpriz karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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