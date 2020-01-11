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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Yabancısı sayısı 17 oldu

Yabancısı sayısı 17 oldu

çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren 'da 'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı.

çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren 'da 'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Cimbom'da sakatlığı bulunan 'nın sözleşmesi dondurulacak. ve ile fesih görüşmeleri sürüyor. ve 'nun da durumu sallantıda... 5 oyuncu giderse kontenjan 12'ye düşecek ve kadroda büyük bir rahatlama olacak.

İŞTE O İSİMLER:

Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, , Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone
  1. 11.1.2020
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