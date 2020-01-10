Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru sıtma oldu
Galatasaray Kulübü, Monaco'dan 6 aylığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Henry Onyekuru'nun tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kalan Henry Onyekuru'nun tedavisine başlandığını resmi site üzerinden duyurdu.
GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır.
Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
- 10.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
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