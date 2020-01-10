Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru sıtma oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru sıtma oldu

'a kötü haber! Onyekuru oldu

Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru sıtma oldu

Kulübü, Monaco'dan 6 aylığına kiralık olarak kadroya dahil edilen 'nun tatil amacıyla gittiği ülkesi 'da parazitine maruz kaldığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulübü, tatil amacıyla gittiği ülkesi 'da parazitine maruz kalan 'nun tedavisine başlandığını resmi site üzerinden duyurdu.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz 'da tedaviye alınmıştır.

Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse 'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

  1. 10.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru sıtma oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN