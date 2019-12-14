Galatasaray'dan Melo ve Ujfalisi açıklaması!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, eski oyuncuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'nin bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü maçında tribünde olacağını duyurdu.
Galatasaray, eski oyuncuları Felipe Tomas Ujfalusi'nin bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü maçında tribünde olacağını ve kendilerine plaket verileceğini duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, her iki oyuncunun taraftarlarla bir araya geleceğini ve geçmişte takıma sağladıkları katkılar sebebiyle kendilerine plaket verileceğini açıkladı.
Galatasaray SK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Eski oyuncularımızdan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, bu akşam oynanacak Ankaragücü maçı öncesi taraftarımızla bir araya gelecek ve eski sporcularımıza sağladıkları katkılar sebebiyle kulübümüz tarafından birer plaket verilecek.
- 14.12.2019
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Yorum
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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