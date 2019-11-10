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Fatih Terim'den yılın transfer sürprizi: Felipe Melo Galatasaray'da!
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo hakkında son dakika transfer açıklaması... Şu anda futbol kariyerine ülkesi Brezilya'da devam eden Brezilyalı yıldızın sarı kırmızılılara döneceği duyurulurken anlaşma şartları da belli oldu. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
10 Kasım 2019 Pazar 11:12
Güncelleme: 10.11.2019 11:25
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Devre arası kadro operasyonuna hazırlanan Galatasaray'da camiayı hareketlendiren bir gelişme yaşandı...
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Hatırlanacağı üzere teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynanan maçlardan sonra sitemkardı...
Terim, oyuncularının yeterince özveri göstermediğine işaret ederek hırs eksikliğine ve kazanma azmine sahip olmayan oyunculara son şansı verdiği duyurmuştu.
Mevcut kadroyla ocak ayı transfer dönemine kadar mecburen devam edeceğine dikkat çeken Terim, bu süre zarfında genç oyunculara şans vereceğini açıklamıştı.
Terim'in raporu doğrultusunda da harekete geçen Galatasaraylı kurmaylar, oyuncular özelinde takımlar ve manejerler ile diyaloglarını artırdı.